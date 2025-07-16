Какой будет цена на нефть осенью и в конце 2025 года?
Согласно прогнозу EIA, средняя цена нефти марки Brent до конца 2025 года составит около 66 долларов за баррель, а в 2026 году – снизится до 59,24 доллара. Аналогичное падение ожидается и для WTI: до 62,33 доллара в 2025 году и до 55,58 доллара – в 2026-м, пишет 24 Канал со ссылкой на S&P Global.
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Рост предложения и падение цен уже сказываются на действиях американских компаний и падение цен уже сказываются на действиях американских компаний: они сокращают бурение и инвестиции. Например, Occidental Petroleum объявила о снижении капитальных затрат на фоне ухудшения рыночных условий.
Важно! Количество действующих буровых скважин в США уменьшилось до самого низкого уровня с 2021 года.
Прогноз S&P Global Commodity Insights еще более пессимистичен: добыча в США может упасть до 12,96 млн баррелей в сутки в 2026 году, что станет первым годовым снижением почти за десятилетие (не считая пандемии 2020 года).
В то же время производство энергоресурсов в мире продолжит расти. EIA ожидает увеличения на 1,6 млн баррелей в сутки в 2025 году и на 0,8 млн – в 2026-м. Это окажет дополнительное давление на рынок.
Почему сложно делать прогноз цен на нефть?
В агентстве предупредили о высокой степени неопределенности будущего цен на нефть.
На динамику стоимости могут повлиять:
- пожары в Канаде;
- война России против Украины;
- возможные перебои в поставках из Ливии;
- изменение санкционной политики США при президентстве Дональда Трампа.
Дополнительные риски связаны с переговорами Вашингтона с торговыми партнерами и неясностью относительно дальнейших действий края ОПЕК +.