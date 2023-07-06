Более того, компания Exante входила в двойку лидеров на украинском рынке в этом секторе. С ними сотрудничали monobank, инвестиционная компания HUG'S, Универ и другие.

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Партнер украинских компаний попал под санкции СНБО

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что компания Exante попала под санкционные ограничения из-за кипрской ИЭксТи Лтд (EXT Ltd, предварительное название M&L Invest Union Markets Ltd.).

К теме! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот пакет санкций направлен на компании, связанные с "потенциалом государства террориста".

Все клиенты, имеющие позиции в ценных бумагах в mono invest, получат уведомление, в котором мы предложим согласиться сегодня закрыть позицию и вернуть деньги на карту,

– подчеркнул Гороховский после введения санкций.

В общей сложности клиенты Monobank имеют два варианта в текущей ситуации. Во-первых, те, кто нажмут в сообщении "Согласен" или не выберут ничего до 22:30, их позиции в ценных бумагах закроют, а деньги вернут на карту. В то время как доступ к активам, тех клиентов, которые откажутся от этого предложения, смогут восстановить только в случае снятия санкций СНБО, согласно объяснениям соучредителя Monobank.

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