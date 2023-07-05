Об этом стало известно после расследования финского общественного вещателя с использованием данных таможенной статистики. Речь идет о торговле между финскими компаниями с россиянами после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Финские компании торговали с Россией после начала агрессии

В настоящее время общий объем этих операций оценивается в свыше 1,5 миллиарда евро. Одним из примеров стала компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. В начале полномасштабной агрессии эта фирма объявила о прекращении экспорта в Россию.

К теме! Российский рубль зафиксировал очередной обвал конце июня 2023 года. Важно отметить, что эта валюта упала до уровня, зафиксированного в марте 2022 года. Также на фоне мятежа Пригожин акции публичных компаний на фондовой бирже начали стремительно обесцениваться .

Однако в реальности компания Metso Outotec продолжила сотрудничество с агрессором, которое длилось еще по меньшей мере несколько месяцев. В частности, для финского бизнеса клиентами стали предприятия, связывающие с олигархами из окружения Путина:

Речь идет о Тайшетском алюминиевом заводе, связываемом с олигархом Олегом Дерипаской;

Далее следуют "Удоканская медь" и Михайловскому железному руднику. Одним из собственников этих предприятий является Алишер Усманов, против которого ввели санкции в Евросоюзе.

Все может быть законно

В Yle подчеркнули, что это сотрудничество может быть абсолютно законным даже если речь идет о торговле с компаниями, где бенефициарами являются олигархи из санкционных списков.

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что такой вид деятельности легален и возможен, но есть одно условие: доля попавшего под санкции россиянина в компании составляет до 50%.