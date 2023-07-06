Ба більше, компанія Exante входила у двійку лідерів на українському ринку у цьому секторі. З ними співпрацювали monobank, інвестиційна компанії HUGʼS, Універ та інші.

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Партнер українських компаній потрапив під санкції РНБО

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що компанія Exante потрапила під санкційні обмеження через кіпірську ІЕксТі Лтд (EXT Ltd, попередня назва M & L Invest Union Markets Ltd.

До теми! Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей пакет санкцій направлений на компанії, які пов'язані з "потенціалом держави терориста".

Усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest, отримають повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку,

– наголосив Гороховський після запровадження санкцій.

Загалом клієнти Monobank мають два варіанти у поточній ситуації. По-перше, ті хто натиснуть у повідомленні "Згоден" або не оберуть нічого до 22:30, то їхні позиції у цінних паперах закриють, а гроші повернуть на карту. Тоді як доступ до активів, тих клієнтів, які відмовляться від цієї пропозиції, зможуть відновити лише у разі зняття санкцій РНБО, згідно з поясненнями співзасновника Monobank.

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