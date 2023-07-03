Нововведение от Национального банка Украины начнут действовать с 1 августа 2023 года. Речь идет о необходимости указывать номер телефона при внесении наличных средств для перевода средств через платежные устройства.
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Что теперь требует НБУ
В постановлении №89 украинский центральный банк внес изменения в "Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине". В Нацбанке выделили две цели принятия нового решения:
- Совершенствование платежных услуг;
- Ужесточение требований к предоставлятелям платежных услуг/коммерческих агентов, осуществляющих свою деятельность по приему наличных средств через платежные устройства.
Следовательно 1 августа 2023 года предоставлятели платежных услуг будут обязаны хранить следующие категории данных о внесении наличных средств через ПТКС (например, Приват-24):
- Код авторизации или другой код, идентифицирующий операцию в платежной системе;
- Номер мобильного телефона плательщика;
- Дата и время операции плательщика, а также отправка одноразового пароля или переданного пароля с помощью телефонного звонка на указанный номер;
- Информацию, подтверждающую факт проверки поставщиком платежных услуг, номер телефона, указанный плательщиком для проведения операции, принадлежит ему.
В то время как плательщик в рамках процесса внесения наличных денег должен действовать по следующему алгоритму: ввести на экране номер телефона и подтвердить подтвердить этот номер через одноразовый пароль или пароль, переданный с помощью телефонного звонка.
Для кого нововведения не будут действовать
Следует отметить, что нововведения от Нацбанка будут распространяться не на все платежные операции с ПТКС. В частности, речь идет о таких категориях услуг:
- Уплаты в государственный бюджет: налогов, штрафов, админуслуг, сборов и других платежей в бюджет;
- Оплата платежей: квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана;
- Оплата билетов для железнодорожных (включая пригородные) перевозок;
- Оплаты проезда в городском и пригородном транспорте (включая электронный билет);
- Оплаты маршрутных пассажирских перевозок;
- Пополнение проездных и транспортных карт для проезда.