Нововведение от Национального банка Украины начнут действовать с 1 августа 2023 года. Речь идет о необходимости указывать номер телефона при внесении наличных средств для перевода средств через платежные устройства.

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Что теперь требует НБУ

В постановлении №89 украинский центральный банк внес изменения в "Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине". В Нацбанке выделили две цели принятия нового решения:

Совершенствование платежных услуг;

Ужесточение требований к предоставлятелям платежных услуг/коммерческих агентов, осуществляющих свою деятельность по приему наличных средств через платежные устройства.

К теме! В Украине выделяют 9 категорий поставщиков платежных услуг. В частности, речь идет о банках, платежных учреждениях, операторах почтовой связи, учреждениях электронных денег, филиалах иностранных платежных учреждений, органах государственной власти (при определенных условиях).

Следовательно 1 августа 2023 года предоставлятели платежных услуг будут обязаны хранить следующие категории данных о внесении наличных средств через ПТКС (например, Приват-24):

Код авторизации или другой код, идентифицирующий операцию в платежной системе;

Номер мобильного телефона плательщика;

Дата и время операции плательщика, а также отправка одноразового пароля или переданного пароля с помощью телефонного звонка на указанный номер;

Информацию, подтверждающую факт проверки поставщиком платежных услуг, номер телефона, указанный плательщиком для проведения операции, принадлежит ему.

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В то время как плательщик в рамках процесса внесения наличных денег должен действовать по следующему алгоритму: ввести на экране номер телефона и подтвердить подтвердить этот номер через одноразовый пароль или пароль, переданный с помощью телефонного звонка.

Для кого нововведения не будут действовать

Следует отметить, что нововведения от Нацбанка будут распространяться не на все платежные операции с ПТКС. В частности, речь идет о таких категориях услуг: