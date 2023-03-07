Дело в том, что новое руководство обанкротившейся криптобиржи выявило серьезный дефицит средств для выплат клиентам. Речь идет о сумме в размере 9,5 миллиарда долларов.

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Дефицит средств на криптобирже FTX

Согласно новым данным, в кошельках компании обнаружили активы на 2,2 миллиарда долларов, из которых только 694 миллиона долларов были в наиболее ликвидных валютах. Среди них:

  • Фиатные валюты, например доллара, евро;
  • Биткоин;
  • Ethereum;
  • Стейблкоины.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй подчеркнул, что активы биржи сильно перемешаны, а также осветили проблему с отчетностью. Мол, бухгалтерские книги и отчеты не полны или просто отсутствуют.

Юристы криптобиржи также сообщили о дебиторской задолженности клиентов. На этот раз речь идет о сумме в размере 385 миллионов долларов. Кроме того, они выдвинули серьезные претензии к другой компании, которую создал Сэм Бенкман-Фрид – Alameda Research. Согласно их данным, криптобиржа FTX одолжила Alameda 9,3 миллиарда долларов.

История краха криптобиржи FTX:

  • Цифровая империя бизнесмена и предпринимателя Сэма Бенкмана-Фрида подала документ на банкротство. Речь идет о 130 организаций, связанных и с криптобиржами FTX.com, FTX US и компанией Alameda Research Ltd;
  • Мощный кризис всколыхнул рынок криптовалют после того, как резко обрушился курс токена FTT, а пользователи начали активно выводить свои средства из FTX;
  • Личный капитал инвестора и основателя Сэма Бенкмана-Фрида сократился на 94% всего за день;
  • Компания Visa в итоге приняла решение об отказе от партнерства с FTX, в частности от выпуска дебетовых карт. В то время как в Минфине США считает, что это указало на "слабые места" криптоиндустрии.