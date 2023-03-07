Дело в том, что новое руководство обанкротившейся криптобиржи выявило серьезный дефицит средств для выплат клиентам. Речь идет о сумме в размере 9,5 миллиарда долларов.

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Дефицит средств на криптобирже FTX

Согласно новым данным, в кошельках компании обнаружили активы на 2,2 миллиарда долларов, из которых только 694 миллиона долларов были в наиболее ликвидных валютах. Среди них:

Фиатные валюты, например доллара, евро;

Биткоин;

Ethereum;

Стейблкоины.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй подчеркнул, что активы биржи сильно перемешаны, а также осветили проблему с отчетностью. Мол, бухгалтерские книги и отчеты не полны или просто отсутствуют.

Юристы криптобиржи также сообщили о дебиторской задолженности клиентов. На этот раз речь идет о сумме в размере 385 миллионов долларов. Кроме того, они выдвинули серьезные претензии к другой компании, которую создал Сэм Бенкман-Фрид – Alameda Research. Согласно их данным, криптобиржа FTX одолжила Alameda 9,3 миллиарда долларов.