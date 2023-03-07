Річ у тому, що нове керівництво збанкрутілої криптобіржі виявило серйозний дефіцит коштів для виплат клієнтам. Йдеться про суму у розмірі 9,5 мільярда доларів.
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Дефіцит коштів на криптобіржі FTX
Згідно з новими даними, у гаманцях компанії виявили активи на 2,2 мільярда доларів, з яких лише 694 мільйони доларів були у найбільш ліквідних валютах. Серед них:
- Фіатні валюти, для прикладу долара, євро;
- Біткойн;
- Ethereum;
- Стейблкойни.
Новий генеральний директор FTX Джон Рей наголосив, що активи біржі сильно перемішані, а також висвітлив проблему зі звітністю. Мовляв, бухгалтерські книги та звіти неповні або просто відсутні.
Юристи криптобіржі також повідомили про дебіторську заборгованість клієнтів. Цього разу йдеться про суму у розмірі 385 мільйонів доларів. Крім того, вони висунули серйозні претензії до іншої компанії, яку створив Сем Бенкман-Фрід, – Alameda Research. Згідно з їхніми даними, криптобіржа FTX позичила Alameda 9,3 мільярда доларів.
Історія краху криптобіржі FTX:
- Цифрова імперія бізнесмена та підприємця Сема Бенкмана-Фріда подала документа на банкрутство. Йдеться про 130 організацій, які пов’язані із криптобіржами FTX.com, FTX US і компанією Alameda Research Ltd;
- Потужна криза сколихнула ринок криптовалют після того, як різко обвалився курс токена FTT, а користувачі почали активно виводити свої кошти з FTX;
- Особистий капітал інвестора та засновника Сема Бенкмана-Фріда скоротився на 94% всього за день;
- Компанія Visa у результаті ухвалила рішення про відмову від партнерства з FTX, зокрема від випуску дебетових карток. Тоді як у Мінфіні США вважає, що це вказало на "слабкі місця" криптоіндустрії.