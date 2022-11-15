В Visa отказались от партнерства с FTX
Издание Reuters отмечает, что отказ Visa от партнерства с FTX предполагает прекращение анонсированного в январе выпуска дебетовых карт для резидентов США.
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Ситуация с FTX вызывает сожаление. Мы внимательно следим за развитием событий,
– прокомментировал представитель компании.
Напомним, ожидалось, что пользователи дебитовых карт Visa FTX смогут рассчитываться ими по всему миру за счет своих биржевых балансов в цифровых валютах. Активы будут автоматически конвертироваться в необходимую сумму в момент оплаты.
В октябре платформа сообщила, что платежную карту поэтапно запустят в более чем 40 странах Латинской Америки, Европы и Азии.
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"Слабые места" криптоиндустрии
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что инцидент с FTX показал, что криптовалютная индустрия нуждается в "очень тщательном регулировании", передает издание Bloomberg.
Это показывает слабые места всего сектора,
– подчеркнула она.
Также Йеллен добавила, что последствия крушения империи Сэма Бенкмана-Фрида могли быть хуже, если криптовалютный рынок уже переплетался с традиционной финансовой системой. "По крайней мере, он не так глубоко интегрирован с нашим банковским сектором и в настоящее время не представляет более серьезных угроз финансовой стабильности" – отметила глава Минфина США.