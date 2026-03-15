Как по-новому будут начислять пенсии?

В Украине готовят изменение подхода к начислению пенсий, и в потенциальном плюсе прежде всего могут оказаться те граждане, которые имеют длительный страховой стаж, официально работали много лет и получали легальную зарплату не ниже средней.

И речь сейчас не о бальной системе, которая должна сильнее привязать размер пенсии к реальному трудовому вкладу человека, а не только к действующему механизму ежегодной индексации. Суть нового подхода заключается в том, что пенсию предлагают считать через индивидуально накопленные баллы, напоминают в ПФУ.

Справочно: Их количество будет зависеть от продолжительности страхового стажа и соотношения зарплаты человека к средней по стране.

То есть чем дольше гражданин работал официально и чем выше был его задекларированный доход, тем лучше может быть результат по новым правилам. Именно поэтому больше всего выиграть от реформы потенциально смогут люди с полным стажем и стабильной "белой" зарплатой.

Когда будет старт пенсионной реформы?

Старт пенсионной реформы предварительно рассматривают на 2026 – 2027 годы, причем первые изменения должны касаться именно солидарного уровня систем, рассказал в интервью "РБК-Украина" министр социальной политики Денис Улютин. Один из ключевых акцентов – постепенное уменьшение разрыва между наименьшими и наибольшими пенсионными выплатами, чтобы сделать структуру начислений более сбалансированной.

В случае реализации такого подхода минимальный размер пенсии может вырасти до 6 тысяч гривен. Для сравнения, сейчас базовая минимальная пенсионная выплата в Украине составляет 2 595 гривен, поэтому речь идет о потенциально очень ощутимом повышении для наименее защищенных получателей.

Как это будет функционировать на практике?

К примеру, если пенсионер имеет 35 лет страхового стажа, а его нынешняя пенсия составляет 6 544 гривны, то при действующей индексации на 12,1% выплата выросла бы на 792 гривны – до 7 336 гривен.

Зато по бальной системе, по публичным расчетам, она могла бы достичь 9 462 гривен. То есть разница в отдельных случаях может быть ощутимой и составлять почти 3 тысячи гривен.

В то же время такая модель не означает автоматического выигрыша для всех. Меньший эффект могут почувствовать люди с коротким страховым стажем, перерывами в трудовой деятельности или низкими официальными зарплатами. Кроме того, окончательный результат будет зависеть и от финансовых возможностей государства, поскольку стоимость пенсионного балла могут корректировать в зависимости от бюджетной способности.

Итак, в случае изменения правил в наиболее выгодном положении могут оказаться украинцы с длинной официальной трудовой историей и стабильным легальным заработком. Именно для них новый подход к начислению пенсий потенциально может дать более ощутимый рост выплат.

