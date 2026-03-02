Что произошло в Катаре?
Катар приостановил производство СПГ из-за атаки иранских беспилотников на энергетический объект, сообщает Reuters.
Цены на газ стремительно летят вверх. В частности, повышение почти на 50% почувствовала Европа. Это одно из последствий атаки Ирана на Катар.
