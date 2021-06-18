Фінансові ринки активно реагують на всі новинні сигнали. Будь-то загострення на політичній арені, пандемія, відкриття нових родовищ тощо. Усе це впливає на котирування акцій, ціни на нафту, дорогоцінні метали, криптовалюти та інші інвестиційні активи. Після появи Інтернету доступ до інформації максимально спростився. Будь-яка новина стає надбанням суспільства моментально. Тож, дуже важливо постійно стежити за новинами.

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Новини правлять світом

Прикладів впливу подій глобального масштабу на вартість різних активів є чимало. З останніх, це аварія контейнеровоза Ever Given довжиною 400 метрів і вантажністю близько 224 тисяч тонн. Судно сіло на мілину в Суецькому каналі й на довгий час повністю перегородило прохід іншим кораблям. В результаті біля входів в канал скупчилися понад 400 кораблів, у тому числі й нафтові танкери. Суецький канал – це велика транспортна артерія і через нього проходить велика кількість різних суден. Ця подія призвела до виникнення дефіциту нафти на ринку. На цьому тлі котирування чорного золота підскочили відразу на 6% у той же день.

Іншим показовим прикладом є ситуація з вакциною проти коронавірусу. У 2020 році, у розпал пандемії, будь-яка новина про успіхи в розробці вакцин вселяла оптимізм в інвесторів у контексті світової економіки. Все тому , що вкладники вважали, що успіх в розробці вакцини, є передвісником початку процесу відродження економіки. На фоні цих новин зростали основні фондові індекси передових країн світу, які є ілюструють динаміку світової економіки.

Інвестори можуть заробляти на новинах / Фото Unsplash

Крім того, акції компаній, які працювали над створенням вакцини, так само зростали після хороших новин. Адже інвестори очікували, що продажі цих компаній підіть вгору, забезпечивши їм хороший прибуток. Ідеальним прикладом для цього є компанії Moderna. У листопаді 2020 року акції цієї фірми за день злетіли майже на 20%. Це сталося після того, як компанія оголосила, що ефективність її препарату становить 94,5% . Кожна звістка про успіхи розробника призводило до активних покупок його акцій на ринку.

Як заробляти на новинах?

Заробляти на новинах, торгуючи на фінансовому ринку, досить просто. Головне правильно вибрати момент та підібрати відповідний актив. Однак, самостійно це зробити буває досить складно, оскільки потік новин є безперервним. Щоб не помилитися у виборі краще звернутися до професіоналів, наприклад, з компанії Forex Club.

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