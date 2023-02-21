Совет по ценным бумагам и биржам Индии допустил к торгам на национальной бирже первую российскую компанию. Фирма "Альфа Капитал" получила статус от регулятора иностранного портфельного инвестора.

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Российская компания получила доступ к фондовому рынку Индии

Таким образом, компания Альфа Капитал теперь имеет право проводить операции с индийскими акциями для удовлетворения потребностей собственных клиентов на двух биржах, функционирующих в стране. Речь идет о:

Бомбейская и Национальная фондовая биржа.

Это решение регулятора имеет важное значение, поскольку впервые компания из России получила разрешение на работу на биржах в Индии, имеющей реальные шансы стать третьей экономикой мира к 2030 года. Для того чтобы получить необходимую лицензию, компания "Альфа Капитал" подписала соглашение с индийской Orbis Financial Corporation о предоставлении депозитарных услуг.

Детали процессов на фондовом рынке Индии

Что касается валют, то планируется использовать рупии и рубли. По словам главы компании из государства-агрессора, принять такое решение:

Для расчетов будут использовать индийскую национальную валюту;

Однако инвестировать и получать доход их клиенты смогут в рублях.

Конвертацию валют будут осуществлять за пределами России с помощью контрагентов компании. В то же время, трансграничных транзакций в рупиях не будет, ведь эта процедура очень сложная, сообщают российские СМИ. Кроме того, выделяют два этапа привлечения инвесторов и старта соответствующих процессов:

В первую очередь доступ к ценным бумагам на фондовом рынке в Индии получат квалифицированные инвесторы в рамках управляемой стратегии. Минимальный порог входа – 1 миллион рублей ;

– ; На следующем этапе русская компания будет сформировывать стратегию для розничных клиентов.

Напомним! Увеличение импорта российской нефти в Индию в 2022 году негативно повлияло на амбициозный план Нью-Дели в отношении торговли в собственной валюте. Одна из главных причин – разрыв объемов экспорта и импорта между двумя странами.