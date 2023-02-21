Рада з цінних паперів та бірж Індії допустила до торгів на національній біржі першу російську компанію. Фірма "Альфа Капітал" отримала статус від регулятора іноземного портфельного інвестора.

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Російська компанія отримала доступ до фондового ринку Індії

Таким чином, компанія "Альфа Капітал" тепер має право проводити операції з індійськими акціями задля задоволення потреб власних клієнтів на двох біржах, які функціонують в країні. Йдеться про:

Бомбейську та Національну фондову біржі.

Це рішення регулятора має важливе значення, оскільки вперше компанія з Росії отримала дозвіл на роботу на біржах в Індії, яка має реальні шанси стати третьою економікою світу до 2030 року. Задля того, аби отримати необхідну ліценцію компанія "Альфа Капітал" підписала угоду з індійською Orbis Financial Corporation про надання депозитарних послуг.

Деталі процесів на фондовому ринку Індії

Щодо валют, то планують використовувати рупії та рублі. За словами очільниці компанії з держави-агресорки, ухвалити таке рішення:

Для розрахунків будуть використовувати індійську національну валюту;

Проте інвестувати та отримувати дохід їхні клієнти зможуть у рублях.

Конвертацію валют будуть здійснювати поза межами Росії з допомогою контрагентів компанії. Водночас транскордонних транзакцій у рупіях не буде, адже ця процедура дуже складна, повідомляють російські ЗМІ. Крім того, виділяють два етапи залучення інвесторів та старту відповідних процесів:

Спершу доступ до цінних паперів на фондовому ринку в Індії отримають кваліфіковані інвестори у рамках керованої стратегії. Мінімальний поріг входу – 1 мільйон рублів ;

– ; На наступному етапі російська компанія буде формувати стратегію для роздрібних клієнтів.

Нагадаємо! Збільшення імпорту російської нафти в Індію у 2022 році негативно вплинуло на амбітний план Нью-Делі щодо торгівлі у власній валюті. Одна з головних причин – розрив обсягів експорту та імпорту між двома країнами.