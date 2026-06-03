Российская нефть снова потекла по "Дружбе": удалось ли восстановить прежние объемы
В конце января из-за вероятного повреждения трубопровода "Дружба" в результате российского обстрела экспорт нефти в Европу остановился. Ремонт объекта завершили только в апреле, но теперь объемы поставок вернулись к "нормальному уровню".
Нефтепровод "Дружба" снова работает
Речь идет о 165 тысячах баррелей сырья ежедневно. Детали со ссылкой на источники в отрасли сообщили в Reuters.
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Напомним, май стал первым полным месяцем, когда маршрут в Словакию и Венгрию снова работал без ограничений.
В апреле же поставки осуществляли лишь около недели, поэтому эти страны получали 55 тысяч баррелей нефти ежесуточно.
Интересно! В последний месяц весны ощутимо выросли налоговые поступления России от нефти и газа – на 32,4%.
Стоит заметить, что нынешний уровень все еще уступает показателям, зафиксированным до приостановления работы "Дружбы" – от 200 до 235 тысяч баррелей в сутки. Это частично объясняют стремлением региона диверсифицировать свой импорт.
Например, компания MOL, которая владеет НПЗ в Венгрии и Словакии, в этом году уже закупила 10 различных сортов нефти – в соответствии со своей стратегией, которой планирует придерживаться и в дальнейшем.
К счастью, как восточный, так и южный нефтепроводы пока работают без перебоев, и мы изучаем возможности дополнительных подключений, в частности возможность использования маршрута через Одессу в будущем,
– говорится в сообщении.
Ранее СМИ также писали, что частичной альтернативой российскому газу может стать румынское сырье с глубоководного месторождения Neptun Deep, где добычу планируют начать уже в 2027 году.
Напомним, после возобновления работы "Дружбы" Будапешт разблокировал выделение Киеву европейского кредита на 90 миллиардов евро, а первый транш ожидают уже в июне.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу экс-глава МИД Владимир Огрызко объяснил, что Украина вынужденно пошла на такую договоренность. По его словам, решение о займе является безвозвратным, поэтому Венгрия и Словакия уже не смогут препятствовать, если нефтепровод остановится из-за новой атаки.