Нефтепровод "Дружба" снова работает

Речь идет о 165 тысячах баррелей сырья ежедневно. Детали со ссылкой на источники в отрасли сообщили в Reuters.

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Напомним, май стал первым полным месяцем, когда маршрут в Словакию и Венгрию снова работал без ограничений.

В апреле же поставки осуществляли лишь около недели, поэтому эти страны получали 55 тысяч баррелей нефти ежесуточно.

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Интересно! В последний месяц весны ощутимо выросли налоговые поступления России от нефти и газа – на 32,4%.

Стоит заметить, что нынешний уровень все еще уступает показателям, зафиксированным до приостановления работы "Дружбы" – от 200 до 235 тысяч баррелей в сутки. Это частично объясняют стремлением региона диверсифицировать свой импорт.

Например, компания MOL, которая владеет НПЗ в Венгрии и Словакии, в этом году уже закупила 10 различных сортов нефти – в соответствии со своей стратегией, которой планирует придерживаться и в дальнейшем.

К счастью, как восточный, так и южный нефтепроводы пока работают без перебоев, и мы изучаем возможности дополнительных подключений, в частности возможность использования маршрута через Одессу в будущем,

– говорится в сообщении.

Ранее СМИ также писали, что частичной альтернативой российскому газу может стать румынское сырье с глубоководного месторождения Neptun Deep, где добычу планируют начать уже в 2027 году.