Почему растет цена нефти?
Стало известно, что Иран обстрелял ракетами Кувейт и Бахрейн, сообщает Reuters.
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Заметим, это произошло на фоне того, что дипломатические переговоры между Ираном и США демонстрировали прогресс. То есть вероятность заключения мирного соглашения росла.
Известно, что иранские баллистические ракеты не смогли поразить цели в Кувейте и Бахрейне. В то же время американские военные осуществили серию ответных ударов. США атаковали иранский остров Кешм.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Задержка переговоров между США и Ираном и предупреждения МЭА о критически низких уровнях запасов в мире добавляют уровни повышения премии за риск в базовых ценах,
– отметил старший аналитик по вопросам нефти в LSEG Эмрил Джамиль.
МЭА еще 2 июня объявило о том, что глобальные запасы нефти могут критически упасть. Такая ситуация, в частности, будет следствием значительного спроса летом.
Важно! Запасы сырой нефти в США упали. Они снизились за прошедшую неделю на 6,8 миллиона баррелей.
Сколько стоит баррель нефти 3 июня 2026 года?
Стоимость нефти зависит от марки. Как сообщает издание Trading Economics, сегодня расценки следующие:
- стоимость нефти марки Brent – 98,25 доллара за баррель.
- WTI – 96,09 доллара за баррель.
- Urals – 86,94 доллара за баррель.
Что происходило на Ближнем Востоке накануне?
Рынок находился в ожидании новостей, что война с Ираном таки может завершиться. Этому способствовал процесс в переговорах. В то же время Тегеран на несколько дней отказывался от "общения" с США. А вот Вашингтон заявлял, что переговорный процесс – непрерывный.
Ормузский пролив остается заблокированным. Сейчас продолжаются усилия, по восстановлению его работы. Однако этот процесс осложняет то, что часть этого пути заминирована. То есть, даже если Ормуз откроют – судоходство там быстро не восстановится.