Как изменились поступления России от нефти и газа?

Налоговые поступления от нефти и газа в мае увеличились на 32,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters, ссылаясь на данные российского Минфина.

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В целом налоговые поступления России от нефти и газа за май достигли 678,9 миллиарда рублей. Согласно нынешнему курсу, это примерно – 9,3 миллиарда долларов.

Интересно, что, если сравнивать с апрелем российские доходы сократились на 20,7%. Нужно понимать, что именно в тот месяц в бюджет России поступили дополнительные платежи по налогу на прибыль. Заметим, он уплачивается циклично.

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Как известно:

За первые 5 месяцев 2026 года Россия получила от нефти и газа почти 3 триллиона рублей. Это на 30% меньше чем в аналогичный период 2025 года.

А в бюджете на 2026 год доходы от нефти и газа прогнозируются в размере 8,92 триллиона рублей. При этом, общие доходы бюджета ожидаются на уровне – 40,28 триллиона рублей.

Насколько важны доходы от нефти и газа для России?