У Киева есть только 3 дня: Венгрия озвучила новое требование

Венгерское правительство озвучило новое требование Киеву. Секретарь при министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек говорит, что у Украины есть только 3 дня, чтобы восстановить нефтепровод "Дружба". К тому же Будапешт требует допуска инспекторов.

Что Венгрия требует от Украины? Украине вроде как направлено специальное послание с этим требованием от венгерского правительства, сообщает РТРС. Читайте также "Нам не нужна российская нефть": Зеленский сделал заявление о конфискации ресурсов с танкеров Габор Чепек Секретарь при министерстве энергетики Венгрии В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и позволить инспекционный осмотр станции Броды, обеспечивающей прокачку нефти. Заметим, что Венгрия неоднократно угрожала Украине. В частности, вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал шокирующее заявление. Он пообещал применить силу, чтобы поставки через "Дружбу" возобновились быстрее. Эти угрозы Орбан разместил на своей странице в X. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба". Важно! Венгрия получала российскую нефть именно через "Дружбу". Какова ситуация с трубопроводом "Дружба" сейчас? Нефтепровод "Дружба" пока не функционирует. Он остановился в конце января. Причиной этого стала атака России по украинской территории.

Сейчас нефтепровод ремонтируется. Этот процесс длительный во времени именно потому, что Россия продолжает атаковать украинскую территорию.

Венгрия, в свою очередь, утверждает, что Украина не возобновляет поставки по политическим причинам. Киев эти обвинения отрицает.