У Киева есть только 3 дня: Венгрия озвучила новое требование
- Венгрия требует от Украины восстановить нефтепровод "Дружба" в течение 3 дней и допустить инспекторов.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает применить силу для быстрого восстановления поставок через "Дружбу".
Венгерское правительство озвучило новое требование Киеву. Секретарь при министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек говорит, что у Украины есть только 3 дня, чтобы восстановить нефтепровод "Дружба". К тому же Будапешт требует допуска инспекторов.
Что Венгрия требует от Украины?
Украине вроде как направлено специальное послание с этим требованием от венгерского правительства, сообщает РТРС.
В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и позволить инспекционный осмотр станции Броды, обеспечивающей прокачку нефти.
Заметим, что Венгрия неоднократно угрожала Украине. В частности, вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал шокирующее заявление. Он пообещал применить силу, чтобы поставки через "Дружбу" возобновились быстрее. Эти угрозы Орбан разместил на своей странице в X.
Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба".
Важно! Венгрия получала российскую нефть именно через "Дружбу".
Какова ситуация с трубопроводом "Дружба" сейчас?
Нефтепровод "Дружба" пока не функционирует. Он остановился в конце января. Причиной этого стала атака России по украинской территории.
Сейчас нефтепровод ремонтируется. Этот процесс длительный во времени именно потому, что Россия продолжает атаковать украинскую территорию.
Венгрия, в свою очередь, утверждает, что Украина не возобновляет поставки по политическим причинам. Киев эти обвинения отрицает.