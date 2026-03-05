Что известно о заявлении Орбана?

Орбан пообещал даже применение силовых методов, сообщается в заявлении премьер-министра Венгрии, которое он разместил на своей странице в X.

Читайте также В обход США: эта страна снова покупает нефть у России

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба".

Отдельно Орбан также высказался, относительно слов Зеленского. Венгерский политик раскритиковал позицию президента Украины, относительно транзита российской нефти.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже неоднократно отвечал на обвинения Венгрии и Словакии. Украинский президент отмечает, что "Дружба" продолжает ремонтироваться. Этот процесс длительный во времени, потому что Россия осуществляет регулярные атаки на Украину отметил Зеленский во время брифинга, сообщает "Суспильне".

Владимир Зеленский Президент Украины Есть некоторые вещи, которые не имеют цены просто. россияне нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти выиграть не может выборы не может.

Важно! Венгрия продолжает блокировать новую помощь для Украины, пытаясь таким образом шантажировать Европу и Киев.

Какая ситуация с "Дружбой" сейчас?

Нефтепровод "Дружба" не функционирует с конца января. Тогда он был поражен во время российской атаки.

Венгрия обвиняет Украину в том, что она специально не восстанавливает поставки через "Дружбу". Как говорит Будапешт, Киев это делает именно по политическим мотивам.

В то же время украинские чиновники отмечают, что восстановление трубопровода не может произойти быстро, из-за постоянных российских атак. Еврокомиссия поддерживает Украину, одновременно она просит ускорить процесс ремонта.

Важно знать! Именно через Дружбу Венгрия получала российскую нефть. Недавно стало известно о визите венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву. Во время встречи там, вроде как, обсуждались энергетические вопросы.