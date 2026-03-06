Что Венгрия требует от Украины?

Украине вроде как направлено специальное послание с этим требованием от венгерского правительства, сообщает РТРС.

Габор Чепек Секретарь при министерстве энергетики Венгрии В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и позволить инспекционный осмотр станции Броды, обеспечивающей прокачку нефти.

Заметим, что Венгрия неоднократно угрожала Украине. В частности, вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал шокирующее заявление. Он пообещал применить силу, чтобы поставки через "Дружбу" возобновились быстрее. Эти угрозы Орбан разместил на своей странице в X.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба".

Важно! Венгрия получала российскую нефть именно через "Дружбу".

Какова ситуация с трубопроводом "Дружба" сейчас?