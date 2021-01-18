Цены на нефть в понедельник, 18 января, снизились. Все из-за сомнений трейдеров относительно восстановления спроса.

Такой ситуации в первую очередь повлиял рост количества новых случаев инфицирования коронавируса во всем мире. Новые данные биржевых торгов появились на сайте Investing.com.

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Как изменились цены на нефть

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,53 доллара (0,96%) – до 54,57 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX составляет 51,90 доллара за баррель. Это на 0,46 доллара (0,88%) ниже предыдущих торгов.



Цены на нефть Brent / Скриншот с сайта Investing.com

Как это влияет на рынок

Экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли считает, что снижение цен на нефть дает возможность рынке немного отдохнуть, ведь в последнее время он существенно вырос.

"Ключевым событием для рынка будет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить озвученные им новые стимулы", – отметил Хоуи Ли.

Что было до этого

5 января Организация стран-экспортеров нефти по объемам нефтедобычи провела заседание, где согласовали объемы добычи нефти на февраль и март.

В результате Россия и Казахстан увеличили объемы добычи нефти, а Саудовская Аравия наоборот – уменьшила. Из-за этого цены на нефть пошли в гору.

Кроме этого, на повышение стоимости повлияла и вакцинация против коронавируса в мире.

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