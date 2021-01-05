5 января состоялось заседание Организации стран-экспортеров нефти по объемам нефтедобычи. Государства договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте.

Насколько уменьшится добыча нефти

В феврале объем нефтедобычи уменьшится до 7,125 миллиона баррелей в сутки, в марте – до 7,05 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресслужбу Минэнерго Казахстана.

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Объемы нефтедобычи стран ОПЕК+

► Россия и Казахстан увеличивают добычу нефти на 65 и 10 тысяч баррелей в сутки.

► Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу на миллион баррелей в сутки.

► Другие страны уменьшают производство еще на 425 тысяч баррелей в сутки.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман пояснил, что страна добровольно согласилась на дополнительное сокращение нефтедобычи.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится в начале марта.