Ціни на нафту в понеділок, 18 січня, знизились. Все через сумніви трейдерів щодо відновлення попиту.

На таку ситуацію насамперед вплинуло зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом в усьому світі. Нові дані біржових торгів з'явились на сайті Investing.com.

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Як змінились ціни на нафту

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилась на 0,53 долари (0,96%) – до 54,57 долари за барель.

Вартість ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить 51,90 долари за барель. Це на 0,46 долари (0,88%) нижче від попередніх торгів.



Ціни на нафту Brent / Скриншот зі сайту Investing.com

Як це впливає на ринок

Економіст Oversea-Chinese Banking Corp Хоуї Лі вважає, що зниження цін на нафту дає можливість ринку трохи перепочити, адже останнім часом він суттєво виріс.

"Ключовою подією для ринку буде інавгурація обраного президента США Джо Байдена, і інвесторам особливо цікаво, наскільки швидко він зможе запустити озвучені ним нові стимули", – зазначив Хоуї Лі.

Що було до цього

5 січня Організація країн-експортерів нафти щодо обсягів нафтовидобування провела засідання, де погодили обсяги видобутку нафти на лютий і березень.

В результаті Росія і Казахстан збільшили обсяги видобутку нафти, а Саудіська Аравія навпаки – змненшила. Через це ціни на нафту пішли в гору.

збільшили обсяги видобутку нафти, а Саудіська Аравія навпаки – змненшила. Через це ціни на нафту пішли в гору. Окрім цього, на підняття вартості вплинула й вакцинація проти коронавірусу у світі.

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