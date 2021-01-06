Всемирный банк дал прогноз цен на нефть на ближайшие 2 года. Так, стоимость в 2021 году останется близким к текущим уровням и в среднем составит 44 доллара за баррель.

Какой будет цена на нефть

В 2022 году нефть подорожает до 50 долларов за баррель. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за январь 2021 года.

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Что было в 2020 году

В 2020 году средняя цена на сырую нефть составляла 41 доллар за баррель, что на 34% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году спрос на нефть упал на 9%. Это самый высокий годовой спад, который связывают с результатами мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19. Это было частично компенсировано рекордным сокращение добычи странами ОПЕК+.

Цены на сельскохозяйственную продукцию

Стоимость сельскохозяйственной продукции в 2021 году останутся на текущем уровне, однако в дальнейшем прогнозируют небольшой рост.

В 2020 году цены на такие товары выросли на 4%. Все из-за дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания.