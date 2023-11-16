Нефть снова дешевеет — запасы в США выросли до пикового уровня

Министерство энергетики США заявило, что запасы нефти в стране выросли до самой высокой отметки за три месяца. Это стало еще одним фактором, влияющим на удешевление американского "черного золота".

Что влияет на снижение цен

Еще 14 ноября фьючерсы на нефть марки Brent стоили 82,47 доллара за баррель. Теперь же она упала в цене до 80,54 доллара за баррель. Также подешевела нефть марки WTI. Цена на фьючерсы снизилась с 78,26 доллара за баррель к 76,03 доллара за баррель.

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Сначала на ценовую динамику влиял фактор войны на Ближнем Востоке. Когда же тревоги по поводу перебоев со снабжением снизились, появились новые опасения — по поводу уменьшения спроса. Так что спад цен фиксируется уже третью неделю подряд.

Теперь же на цену повлияло увеличение запасов нефти в США. За последние две недели они выросли на 17,5 миллиона баррелей:

Коммерческие запасы нефти в США на завершившейся 10 ноября неделе увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго страны. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей,

– говорится в сообщении.

В то же время эксперты ожидали, что в среднем рост нефтяных резервов за этот период составит 4,5 миллиона баррелей.