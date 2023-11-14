Сколько стоит баррель нефти
Во вторник, 14 ноября, стоимость фьючерсов на нефть Brent остановилась на уровне 82,47 доллара за баррель. Сырье подешевело на 5 центов с начала торговой сессии. Таким образом, цена этой марки нефти опустилась ниже отметки, которая была за день до атаки ХАМАС на Израиль. Речь идет о 84,58 доллара за баррель. В последующие недели нефть подорожала почти до 94 долларов за баррель.
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В то же время контракты на нефть WTI демонстрировали стабильную динамику в течение сегодняшней сессии. Стоимость американского сырья держалась на уровне 78,26 доллара за баррель, информирует издание Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:
- Нефть Brent сейчас стоит 82,47 доллара за баррель (-0,06%);
- Марка WTI торгуется на уровне 78,12 доллара за баррель (-0,18%).
Что происходит на рынке нефти
Аналитик из Price Futures Group заявил, что фактор войны сходит на нет, поскольку все больше кажется, что не будет перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке. В то же время главный советник президента США Джозефа Байдена с Ближнего Востока намерен посетить регион для проведения переговоров с официальными представителями Израиля, Катара, Саудовской Аравии и других стран, пишет Reuters.