Что влияет на снижение цен

Еще 14 ноября фьючерсы на нефть марки Brent стоили 82,47 доллара за баррель. Теперь же она упала в цене до 80,54 доллара за баррель. Также подешевела нефть марки WTI. Цена на фьючерсы снизилась с 78,26 доллара за баррель к 76,03 доллара за баррель.

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Сначала на ценовую динамику влиял фактор войны на Ближнем Востоке. Когда же тревоги по поводу перебоев со снабжением снизились, появились новые опасения — по поводу уменьшения спроса. Так что спад цен фиксируется уже третью неделю подряд.

Теперь же на цену повлияло увеличение запасов нефти в США. За последние две недели они выросли на 17,5 миллиона баррелей:

Коммерческие запасы нефти в США на завершившейся 10 ноября неделе увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго страны. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей,

– говорится в сообщении.

В то же время эксперты ожидали, что в среднем рост нефтяных резервов за этот период составит 4,5 миллиона баррелей.