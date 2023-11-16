Що впливає на зниження цін

Ще 14 листопада ф'ючерси на нафту марки Brent коштували 82,47 долара за барель. Нині ж вона впала в ціні до 80,54 долара за барель. Також здешевшала нафта марки WTI. Ціна на ф'ючерси знизилася з 78,26 долара за барель до 76,03 долара за барель.

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Спершу на цінову динаміку впливав фактор війни на Близькому Сході. Коли ж тривоги щодо перебоїв з постачанням знизились, з'явилися нові побоювання — щодо зменшення попиту. Тож спад цін фіксується вже третій тиждень поспіль.

Нині ж на ціну вплинуло збільшення запасів нафти у США. За останні два тижні вони зросли на 17,5 мільйона барелів:

Комерційні запаси нафти в США на тижні, що завершився 10 листопада, збільшилися на 3,6 млн барелів, йдеться в доповіді Міненерго країни. На тиждень раніше вони зросли на 13,87 млн барелів,

— йдеться у повідомленні.

Водночас експерти очікували, що в середньому зростання нафтових резервів за цей період становитиме 4,5 мільйона барелів.