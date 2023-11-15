За октябрь доходы России от продажи нефти уменьшились на 25 миллионов долларов. Однако этот показатель все еще остается на рекордном уровне за последний год. Речь идет о 18,34 миллиарда долларов.

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Россия зарабатывает рекордные суммы от продажи нефти

В отчете Международного энергетического агентства, в октябре Россия сумела снизить скидку на свое сырье по сравнению с нефтью Brent. Благодаря этому зафиксированное в октябре общее снижение цен на нефть не сильно повлияло на доходы государства-агрессора.

К теме! Добавляют, что Россия почти всю нефть, которую перевозят морским путем, продает выше ценового потолка от G7 на уровне 60 долларов за баррель.

В целом за прошлый месяц нефть Brent подешевела на 2,84 доллара за баррель, в то время как средняя стоимость российского сырья упала только на 1,13 доллара за баррель. В то же время в Международном энергетическом агентстве указали, что первые американские санкции, введенные в связи с нарушением нефтяных санкций, привели к незначительному падению цен на российскую нефть. Однако увеличение объемов экспорта морским путем помогло компенсировать эти потери. На момент написания этого материала, стоимость одной из самых известных российских нефтяных марок – Urals – колеблется на уровне 67,89 доллара за баррель, сообщает OilPrice.

Следовательно, российский бюджет получил от продажи нефти и нефтепродуктов в октябре еще на 2,4% больше до сентября – до 10,9 миллиарда долларов. За аналогичный период год назад, этот показатель был на 13% меньше. Также напомним, что достаточно многие западные компании продолжают сотрудничать с Россией на разных уровнях. Поскольку в июле в русских портах по крайней мере, 40% судов принадлежали компаниям из стран, поддерживающих санкции против Москвы.