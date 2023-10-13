Напомним, что страны G7 установили предел для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Эта норма вступила в силу 5 декабря 2022 года.

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США начали наказывать за обход нефтяных санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США обнаружило, что две компании из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции помогали России продавать нефть в обход санкций. Речь идет о:

Lumber Marine SA с танкером SCF Primorye;

с танкером SCF Primorye; Ice Pearl Navigation Corp с танкером Yasa Golden Bosphorus.

Также отмечают, что вышеупомянутые танкеры параллельно с сотрудничеством с Россией пользовались услугами поставщиков из США. Именно поэтому официальный Вашингтон впервые ввел ответные санкции на обход санкций против России.

Сообщают, что судоходная компания из ОАЭ транспортировала нефть из российских портов по цене от 75 долларов за баррель уже после вступления в силу ценового потолка. В то время как турецкая компания перевозила сырье по цене в 80 долларов за баррель.

К теме! На момент создания этого материала стоимость самой известной российской марки нефти – Urals – колеблется на уровне 73,74 доллара за баррель, по данным OilPrice. В то время как эталонные бренды WTI и Brent торгуются по ценам в 85,24 доллара за баррель да 88,30 доллара за баррель в соответствии.

Напомним, что в конце сентября СМИ сообщили, что Россия большинство своей нефти продает без ценового потолка. Это удалось обнаружить благодаря анализу данных о морских перевозках и страховании. По расчетам Киевской школы экономики, в 2023 году Россия, вероятнее всего, заработает примерно 15 миллиардов долларов больше по продаже нефти.

С другой стороны, Китай сумел сэкономить 10 миллиардов долларов за первые 9 месяцев 2023 г. на покупке нефти. Второй экономике мира это удалось благодаря импорту сырья из подсанкционных стран: России, Ирана, Венесуэлы.