В целом вся история связана с рынком нефти. Добавим, что Китай – это один из главных импортеров черного золота в мире.

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Как Китай сэкономил миллиарды долларов благодаря санкциям Запада

Китай активно покупает нефть у России, Иране и Венесуэле. Против всех этих стран Запада ввели санкционные ограничения. Благодаря этому Поднебесная сэкономила с января по сентябрь 10 миллиардов долларов, ведь стоимость импорта для нефтепереработчиков из второй экономики мира существенно упала. Об этом свидетельствуют данные трейдеров и судотрекеров.

Также следует учесть, что эта экономия составляет относительно незначительную долю от общих счетов за импорт нефти в Китай. Однако это имеет чрезвычайно важное значение для независимых игроков, занимающихся переработкой нефти.

Важно! Китай довольно часто публично критикует, согласно его позиции, "односторонние" санкции. Также добавим, что сегодня против России ввели больше санкций в мире. Главная причина – полномасштабная агрессия против Украины.

По данным Vortexa и Kpler, за три квартала 2023 года Китай импортировал рекордные 2,8 миллиона баррелей нефти в день из вышеупомянутых подсанкционных стран. Речь идет о сырье, которое перевозили по морскому пути.

За первые 9 месяцев 2023 года на китайский импорт из Ирана, России и Венесуэлы приходится на четверть от общих объемов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил 21%, а в 2020 году – 12%. Эти страны также вытеснили сырье из Ближнего Схода, Западной Африки и Южной Америки.