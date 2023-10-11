В целом вся история связана с рынком нефти. Добавим, что Китай – это один из главных импортеров черного золота в мире.
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Как Китай сэкономил миллиарды долларов благодаря санкциям Запада
Китай активно покупает нефть у России, Иране и Венесуэле. Против всех этих стран Запада ввели санкционные ограничения. Благодаря этому Поднебесная сэкономила с января по сентябрь 10 миллиардов долларов, ведь стоимость импорта для нефтепереработчиков из второй экономики мира существенно упала. Об этом свидетельствуют данные трейдеров и судотрекеров.
Также следует учесть, что эта экономия составляет относительно незначительную долю от общих счетов за импорт нефти в Китай. Однако это имеет чрезвычайно важное значение для независимых игроков, занимающихся переработкой нефти.
По данным Vortexa и Kpler, за три квартала 2023 года Китай импортировал рекордные 2,8 миллиона баррелей нефти в день из вышеупомянутых подсанкционных стран. Речь идет о сырье, которое перевозили по морскому пути.
За первые 9 месяцев 2023 года на китайский импорт из Ирана, России и Венесуэлы приходится на четверть от общих объемов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил 21%, а в 2020 году – 12%. Эти страны также вытеснили сырье из Ближнего Схода, Западной Африки и Южной Америки.