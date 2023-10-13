Нагадаємо, що країни G7 встановили граничну межу для російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Ця норма набула чинності 5 грудня 2022 року.

Зверніть увагу Ставка на перспективу: як вийти на абсолютно новий рівень фінансової свободи

США почали карати за обхід нафтових санкцій проти Росії

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США виявило, що дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини допомагали Росії продавати нафту в обхід санкцій. Йдеться про:

Lumber Marine SA з танкером SCF Primorye;

з танкером SCF Primorye; Ice Pearl Navigation Corp з танкером Yasa Golden Bosphorus.

Також наголошують, що вище згадані танкери паралельно зі співпрацею з Росією, користувалися послугами постачальників із США. Саме тому офіційний Вашингтон вперше запровадив санкції у відповідь на обхід санкцій проти Росії.

Повідомляють, що судноплавна компанія з ОАЕ транспортувала нафту з російських портів за ціною від 75 доларів за барель уже після набуття чинності цінової стелі. Тоді як турецька компанія перевозила сировину за ціною у 80 доларів за барель.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішої російської марки нафти – Urals – коливається на рівні 73,74 долара за барель, за даними OilPrice. Тоді як еталонні бренди WTI та Brent торгуються за цінами у 85,24 долара за барель та 88,30 долара за барель відповідно.

Нагадаємо, що наприкінці вересня ЗМІ повідомили, що Росія більшість своєї нафти продає без цінової стелі. Це вдалося виявити завдяки аналізу даних про морські перевезення та страхування. За розрахунками Київської школи економіки, у 2023 році Росія, найімовірніше, заробить на приблизно 15 мільярдів доларів більше з продажу нафти.

З іншої сторони, Китай зумів заощадити 10 мільярдів доларів за перші 9 місяців 2023 року на купівлі нафти. Другій економіці світу це вдалося завдяки імпорту сировини з підсанкційних країн: Росії, Ірану, Венесуели.