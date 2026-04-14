Стоимость нефти летит вниз на фоне переговоров США и Ирана

Цены на нефть начали снижаться. Они упали на фоне того, что появились признаки потенциального диалога между США и Ираном. Соответственно, рынок ожидает деэскалации конфликта.

Что влияет на цену нефти сейчас?

Указанные тенденции уменьшили беспокойство, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым, сообщает Reuters.

Читайте также Иран готовит ответ на блокаду США

Важно! После того как США начали блокаду Ормузского пролива, Brent выросла в цене более чем на 4%. А WTI подорожала почти на 3%.

Как указали американские военные, блокада Ормузского пролива будет распространена:

на восток от Оманского залива;

а также – Аравийского моря.

Источники указывают, что диалог между США и Ираном продолжается. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил прикладывание усилий для деэскалации конфликта.

Интересно, аналитики считают, что сейчас с рынка изъято примерно 10 миллионов баррелей сырой нефти в день. Если блокада США продлится, дополнительно может быть ограничено ориентировочно 3 – 4 миллиона баррелей в сутки.

Нефтяному рынку больше не нужна эскалация худшего сценария, чтобы оправдать повышение цен. Одних только ограниченных балансов достаточно для поддержания цены на Brent вблизи недавних пороговых уровней или выше их,

– указали аналитики ANZ.

Министр энергетики США Крис Райт считает, что в следующие несколько недель цены на нефть могут достичь пика. Это будет происходить в результате восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Какие цены на нефть 14 апреля 2026 года?

По данным издания Trading Economics, цена нефти сегодня такая:

Нефть марки Brent стоит – 98,90 доллара за баррель.

Американская нефть WTI имеет цену – 97,30 доллара за баррель.

Российская Urals – 114,66 доллара за баррель.

