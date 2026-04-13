Какова ситуация с нефтяными танкерами возле Ормузского пролива?
Сейчас рынок находится в ожидании начала блокады пролива американскими силами, сообщает Reuters.
Как известно, блокирование всего морского судоходства, входящего и выходящего из иранских портов США начнут в 14:00 по Гринвичу. То есть, в 17:00 по Киеву, сообщает Reuters.
Интересно! Речь идет в том числе об иранских портах в Аравийском и Оманском заливах.
Как показывает информация об отслеживании судов, сейчас:
- танкер класса Aframax Shalamar направляется в ОАЭ для загрузки сырой нефти Das;
- танкер Khairpur уже находится на пути в Кувейт, там он должен загрузиться нефтепродуктами.
Несмотря на тупик, три супертанкера, полностью загруженные нефтью, прошли через Ормузский пролив в субботу, свидетельствуют данные судоходства. Похоже, что они стали первыми судами, которые вышли из Персидского залива после заключения соглашения о прекращении огня на прошлой неделе,
– указывает издание.
Что важно знать о блокаде Ормузского пролива американскими силами?
США приняли решение о введении блокады Ормузского пролива на фоне неудачных переговоров с Ираном. Напомним, они состоялись на прошлых выходных. Фактически, эта ситуация поставила под угрозу и так хрупкое двухнедельное перемирие.
Отмечается, что американские войска не будут препятствовать некоторым судам. Речь идет о тех, которые проходят Ормузский пролив и направляются или идут не из иранских портов.
Иран отреагировал на такое решение США. Он указал, что любые военные суда, которые будут пытаться приблизиться к Ормузскому проливу, будут считаться нарушителями мирного соглашения. Иранский Корпус стражей революции даже пообещал силовое наказание.