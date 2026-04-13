Какова ситуация с нефтяными танкерами возле Ормузского пролива?

Сейчас рынок находится в ожидании начала блокады пролива американскими силами, сообщает Reuters.

Как известно, блокирование всего морского судоходства, входящего и выходящего из иранских портов США начнут в 14:00 по Гринвичу. То есть, в 17:00 по Киеву, сообщает Reuters.

Интересно! Речь идет в том числе об иранских портах в Аравийском и Оманском заливах.

Как показывает информация об отслеживании судов, сейчас:

танкер класса Aframax Shalamar направляется в ОАЭ для загрузки сырой нефти Das;

танкер Khairpur уже находится на пути в Кувейт, там он должен загрузиться нефтепродуктами.

Несмотря на тупик, три супертанкера, полностью загруженные нефтью, прошли через Ормузский пролив в субботу, свидетельствуют данные судоходства. Похоже, что они стали первыми судами, которые вышли из Персидского залива после заключения соглашения о прекращении огня на прошлой неделе,

– указывает издание.

Что важно знать о блокаде Ормузского пролива американскими силами?