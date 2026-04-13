Как Иран угрожает США?

Как указал представитель иранских военных, ограничения США в отношении судов будет считаться пиратством, сообщает Reuters.

Важно! Он указал, что в случае ограничений иранских портов, могут пострадать все порты в Персидском заливе.

Кроме этого, еще раньше Корпус стражей исламской революции Ирана отмечал, что все военные суда, которые приблизятся к проливу, будут считаться нарушением режима прекращения огня. Напомним, так называемое перемирие действует в течение 2 недель.

Обострение отношений США и Ирана возникло после переговоров на этих выходных. Именно в результате них, американское правительство решило начать частичную блокаду Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Американские чиновники заявили, что Иран отклонил требования переговоров отказаться от запасов урана, прекратить будущее обогащение и прекратить финансирование своих региональных союзников, позиции, оставшиеся с переговоров, от которых Трамп отказался за 2 дня до войны. Вашингтон все еще надеется, что Иран будет стремиться к миру и возможности начать восстановление после убытков, которые углубили экономический кризис,

– указывает издание.

Интересно, что за сегодня два танкера, которые связаны с Ираном уже успели покинуть пролив. Это произошло незадолго после того, как должна вступить в силу блокада США.

