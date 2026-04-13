Как Иран угрожает США?
Как указал представитель иранских военных, ограничения США в отношении судов будет считаться пиратством, сообщает Reuters.
Важно! Он указал, что в случае ограничений иранских портов, могут пострадать все порты в Персидском заливе.
Кроме этого, еще раньше Корпус стражей исламской революции Ирана отмечал, что все военные суда, которые приблизятся к проливу, будут считаться нарушением режима прекращения огня. Напомним, так называемое перемирие действует в течение 2 недель.
Обострение отношений США и Ирана возникло после переговоров на этих выходных. Именно в результате них, американское правительство решило начать частичную блокаду Ормузского пролива, сообщает Reuters.
Американские чиновники заявили, что Иран отклонил требования переговоров отказаться от запасов урана, прекратить будущее обогащение и прекратить финансирование своих региональных союзников, позиции, оставшиеся с переговоров, от которых Трамп отказался за 2 дня до войны. Вашингтон все еще надеется, что Иран будет стремиться к миру и возможности начать восстановление после убытков, которые углубили экономический кризис,
– указывает издание.
Интересно, что за сегодня два танкера, которые связаны с Ираном уже успели покинуть пролив. Это произошло незадолго после того, как должна вступить в силу блокада США.
Как изменилась ситуация на Ближнем Востоке?
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Даже после заключения "хрупкого перемирия" на прошлой неделе. Иран так и не разблокировал Ормуз полностью, как это было согласовано ранее.
Нужно понимать, что Ормузский пролив это важнейший путь для нефти. До начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля по нему проходила пятая часть мировых нефтяных поставок.
Цены на нефть начали снижаться после заключения мирного соглашения между Ираном и США. В то же время, в этот понедельник ситуация кардинально изменилась. Стоимость нефти полетела вверх из-за недоступности Ормузского пролива.