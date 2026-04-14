Що впливає на ціну нафти зараз?

Вказані тенденції зменшили занепокоєння, що Ормузька протока залишатиметься закритою, повідомляє Reuters.

Важливо! Після того як США розпочали блокаду Ормузької протоки, Brent зросла в ціні на понад 4%. А WTI подорожчала на майже 3%.

Як вказали американські військові, блокада Ормузької протоки буде поширена:

на схід від Оманської затоки;

а також – Аравійського моря.

Джерела вказують, що діалог між США та Іраном триває. Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф підтвердив прикладання зусиль для деескалації конфлікту.

Цікаво, аналітики вважають, що наразі з ринку вилучено приблизно 10 мільйонів барелів сирої нафти на день. Якщо блокада США триватиме, додатково може бути обмежене орієнтовно 3 – 4 мільйони барелів на добу.

Нафтовому ринку більше не потрібна ескалація найгіршого сценарію, щоб виправдати підвищення цін. Одних лише обмежених балансів достатньо для підтримки ціни на Brent поблизу нещодавніх порогових рівнів або вище них,

– вказали аналітики ANZ.

Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що у наступні декілька тижнів ціни на нафту можуть сягнути піку. Це відбуватиметься внаслідок відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Які ціни на нафту 14 квітня 2026 року?

За даними видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні така:

Нафта марки Brent коштує – 98,90 долара за барель.

Американська нафта WTI має ціну – 97,30 долара за барель.

Російська Urals – 114,66 долара за барель.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?