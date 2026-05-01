Почему может возникнуть дефицит нефти?
Компания ConocoPhillips указывает на то, что критическую нехватку особенно почувствуют некоторые государства, сообщает Bloomberg.
Читайте также Стоимость нефти зависит от того, выспался ли Трамп: Фицо шокировал заявлением
Рынки сначала имели определенный льготный период, когда танкеры, вышедшие из Персидского залива в конце февраля, еще были на воде; теперь все они достигли места назначения. Мы начнем наблюдать, как некоторые страны, зависимые от импорта, потенциально начнут сталкиваться с критическим дефицитом, когда мы приблизимся к июню-июлю,
– указал финансовый директор Энди О'Брайен.
Ситуация сильно осложняется из-за того, что Ормузский пролив остается закрытым. Напряжение между Ираном и США усиливается. Напомним:
- продолжается блокада Ормузского пролива силами Ирана;
- а США блокируют именно иранские порты.
Заметим, США начали блокировать иранские порты именно после неудачных переговоров с Ираном. Это один из элементов давления на Тегеран.
Как цены на нефть реагируют на нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке?
На сегодня, цены на нефть, как сообщает издание Trading Economics, следующие:
- Нефть марки Brent стоит – 111,24 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI имеет цену – 104,98 доллара за баррель.
- Российская Urals – 112,05 доллара за баррель.
Как показывает статистика, за последние 2 недели цены на нефть подскочили более чем на 25%. Основная причина этого – затягивание переговоров между Ираном и США. Обе стороны не готовы уступать.
Как развиваются переговоры между Ираном и США?
Переговоры между Ираном и США зашли в тупик. Трамп требует отказа Тегерана от идеи реализовывать ядерную программу. Более того, США указывают, что они готовы осуществлять новые удары по иранской территории (для этого рассматривается соответствующий план).
Иран, в свою очередь, не готов отступать. Сейчас Тегеран, наоборот, ужесточает требования. В частности, хочет частичного контроля над Ормузом на постоянной основе и репараций.