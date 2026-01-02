Какие цены на нефть сегодня?

Стоимость нефти также зависит от марки, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

Читайте также Инвестиции только сокращаются: ключевая российская отрасль почувствует новый кризис в 2026 году

В зависимости от производителя, цена нефти сегодня:

Нефть марки Brent имеет цену – 60,23 доллара за баррель.

имеет цену – 60,23 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 56,93 доллара за баррель.

– 56,93 доллара за баррель. Российская Urals – 50,44 доллара за баррель.

Что влияет на стоимость нефти 2 января 2026 года?

Стоимость нефти сегодня снижается. В целом ситуация на нефтяном рынке стабилизируется в первый день торгов 2026 года, сообщает Reuters.

Сейчас рынок нефти регулируется под влиянием следующих факторов:

геополитическая напряженность, возникшая из-за российско-украинской войны;

а также вследствие блокады, которую осуществляют США возле Венесуэлы;

удары Украины по российской энергетической инфраструктуре;

санкции, которые еще в среду утвердили США против 4 компаний и связанных с ними нефтяных танкеров, что, вроде как работали в нефтяном секторе Венесуэлы;

напряжение на Ближнем Востоке.

На Ближнем Востоке кризис между производителями ОПЕК Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по Йемену обострился после того, как в четверг в аэропорту Адена были приостановлены рейсы. Это произошло перед виртуальной встречей группы ОПЕК+, состоящей из Организации стран-экспортеров нефти, и ее союзников,

– отмечает издание.

Напомним, встреча запланирована на 4 января. Во время нее планируется принять решение, относительно дальнейшей добычи ОПЕК+. Сейчас трейдеры предусматривают паузу в увеличении. То есть, вероятно, уровень добычи, который устанавливает организация, не изменится.

Интересно! Вероятно, Китай продолжит наращивать запасы сырой нефти в первом полугодии. Это будет иметь влияние на цены.

Какие факторы влияют на рынок нефти сейчас?