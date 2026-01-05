Почему Китаю проблематично получать нефть из Венесуэлы сейчас?

Трамп сообщил, что именно США будут управлять Венесуэлой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

К тому же по плану американского президента:

американские компании восстановят нефтяную промышленность Венесуэлы;

венесуэльскую нефть будут продавать крупным мировым покупателям.

Важно! Венесуэла имеет одни из крупнейших запасов нефти в мире.

В то же время в прошлом году поставки из Венесуэлы достигли лишь 4% импорта нефти в Китай. Однако это не означает, что отсутствие такой продукции не будет замечено. Дело в качестве нефти.

Эта южноамериканская страна поставляет уникальный вид шламовой сырой нефти с высоким содержанием серы, которая используется для производства битума, жизненно важного для строительства и строительства дорог. Нефть также имеет значительные скидки, что делает ее популярной среди независимых китайских НПЗ, известных как "чайники",

– отметило издание.

Заметьте! Именно на "чайники" приходится примерно половина импорта Китая из Венесуэлы.

Стоит сказать, что китайские покупатели не почувствуют стресс от сложившейся ситуации сразу. В частности, из-за запасов санкционной сырой нефти в плавучих хранилищах.

Как показывают данные Kpler, почти 82 миллиона баррелей сейчас хранятся на танкерах в водах Китая и Малайзии, причем:

более четверти из этой нефти – из Венесуэлы;

а остальная – из Ирана.

Китайские нефтяные гиганты Sinopec и China National Petroleum также имеют права на разработку венесуэльских нефтяных запасов. Однако обещание Трампа о том, что американские компании восстановят нефтяную промышленность страны, вызывает серьезные сомнения относительно того, будут ли китайские фирмы играть какую-то роль,

– сообщает издание.

Интересно, что цены на нефть на мировом рынке не изменились из-за событий в Венесуэле. Ведь доля венесуэльского продукта чрезвычайно мала. В частности, в 2025 году добыча нефти в Венесуэле составляла всего 1 миллион баррелей в сутки. Для понимания, это примерно 1% от мирового производства. Такая ситуация стала следствием неэффективного руководства, сообщает Reuters.

Что известно о ситуации с венесуэльским президентом?