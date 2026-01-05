Почему Китаю проблематично получать нефть из Венесуэлы сейчас?
Трамп сообщил, что именно США будут управлять Венесуэлой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
К тому же по плану американского президента:
- американские компании восстановят нефтяную промышленность Венесуэлы;
- венесуэльскую нефть будут продавать крупным мировым покупателям.
Важно! Венесуэла имеет одни из крупнейших запасов нефти в мире.
В то же время в прошлом году поставки из Венесуэлы достигли лишь 4% импорта нефти в Китай. Однако это не означает, что отсутствие такой продукции не будет замечено. Дело в качестве нефти.
Эта южноамериканская страна поставляет уникальный вид шламовой сырой нефти с высоким содержанием серы, которая используется для производства битума, жизненно важного для строительства и строительства дорог. Нефть также имеет значительные скидки, что делает ее популярной среди независимых китайских НПЗ, известных как "чайники",
– отметило издание.
Заметьте! Именно на "чайники" приходится примерно половина импорта Китая из Венесуэлы.
Стоит сказать, что китайские покупатели не почувствуют стресс от сложившейся ситуации сразу. В частности, из-за запасов санкционной сырой нефти в плавучих хранилищах.
Как показывают данные Kpler, почти 82 миллиона баррелей сейчас хранятся на танкерах в водах Китая и Малайзии, причем:
- более четверти из этой нефти – из Венесуэлы;
- а остальная – из Ирана.
Китайские нефтяные гиганты Sinopec и China National Petroleum также имеют права на разработку венесуэльских нефтяных запасов. Однако обещание Трампа о том, что американские компании восстановят нефтяную промышленность страны, вызывает серьезные сомнения относительно того, будут ли китайские фирмы играть какую-то роль,
– сообщает издание.
Интересно, что цены на нефть на мировом рынке не изменились из-за событий в Венесуэле. Ведь доля венесуэльского продукта чрезвычайно мала. В частности, в 2025 году добыча нефти в Венесуэле составляла всего 1 миллион баррелей в сутки. Для понимания, это примерно 1% от мирового производства. Такая ситуация стала следствием неэффективного руководства, сообщает Reuters.
Что известно о ситуации с венесуэльским президентом?
Еще раньше США объявляли блокаду венесуэльских берегов. Американские силы даже захватили один из подсанкционных танкеров.
Уже потом произошел захват Мадуро и его жены. Напомним, венесуэльского лидера доставили в США для осуществления правосудия. Трамп обвиняет президента Венесуэлы в ряде серьезных преступлений, в частности, наркоторговле.