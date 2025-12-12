Какие доходы России от экспорта нефти сейчас?
Как показывает статистика, в целом доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2025 года сократились на 1,92 миллиарда долларов, если сравнивать с октябрем, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Обратите внимание! В то же время указанный доход сократился на 3,59 миллиарда долларов год к году.
В целом доход России в ноябре от реализации нефти и нефтепродуктов достиг 11 миллиардов долларов. Нужно понимать, что для российского бюджета эти поступления недостаточны. Ведь раньше именно Россия считалась третьим по величине производителем нефти в мире, сообщает Euractiv.
Что стало причинами сокращения доходов России:
- санкции;
- остановка НПЗ России (вследствие атак украинских беспилотников) и, соответствующее, сокращение экспорта российской нефти.
Атаки Украины на теневой флот и морские нефтяные объекты России, нарушающие санкции, сократили почти половину экспорта российской нефти морским транспортом через Черное море в ноябре,
– сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).
Что известно о ситуации с нефтью в России сейчас?
Ранее Минфин России сообщил, что доходы страны от нефти и газа за первые 9 месяцев 2025 года сократились на 22%. Их общая сумма составила – 88 миллиардов долларов.
В октябре стало известно о санкциях США против "Роснефти" и "Лукойла". Это одни из самых жестких ограничений против энергетического сектора России. Однако Путин назвал указанные санкции незначительными.
Реальность показывает несколько иное. Ведь бюджетный дефицит в России растет. По итогам 2025 года, он должен достичь – почти 6 триллионов рублей.