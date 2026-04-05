После паузы в 7 лет: Индия возобновляет поставки нефти из Ирана благодаря разрешению Трампа

В Индии официально подтверждают закупку нефтепродуктов из Ирана после длительной семилетней паузы. Поставки возобновили благодаря лицензии Трампа, а причиной стала критическая ситуация на рынке и желание Белого дома стабилизировать последствия войны в Иране.

Что известно о покупке нефти Индии из Ирана?

О том, почему Индия возобновила импорт нефти из Ирана, говорится в материале CNN.

Министерство нефти и природного газа официально подтверждает закупку иранских ресурсов.

Заметьте! В течение последних 7 лет Дели, за санкционными ограничениями США, избегало торговых договоренностей с Тегераном.

Известно, что кроме нефти, Индия купила 44 тысячи метрических тонн сжиженного нефтяного газа. А импортированный груз уже разгружают в индийском порту Мангулар.

Причиной таких мер стала энергетическая зависимость Индии. Страна импортирует почти 85% газа. После ограничения Ормузского пролива, стабильное снабжение оказалось под угрозой.

В то же время по решению Трампа – временной лицензии на продажу 140 миллионов баррелей нефти – Индия фактически получила право на закупку иранских ресурсов.

Обратите внимание! Решение Вашингтона по лицензии должно уменьшить мировые цены на нефть и уравновесить давление на рынке.

В то же время известно, что речь идет о нефти, которая уже находилась в море. Индия имеет разрешение на покупку именно такого ресурса.

Что еще известно о кризисе на топливном рынке?

Как ранее сообщали в FT из-за энергетических вызовов, возникших после начала войны в Иране, ряд Азиатских стран активно закупает российскую нефть. Возможным это стало после снятия санкций США. В этом решении Трамп тоже видит перспективу стабилизации рынка.

По информации издания, на прошлой неделе на Филиппины прибыли 2 танкера с российской нефтью. Эта поставка первая с ноября 2021 года. Известно, что компания, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране Petron Corp закупила в России 2,5 мияльона баррелей сырой нефти. Как отмечают, в компании экспорт состоялся "как чрезвычайная мера в ответ на ... перебои в цепях поставок и только после исчерпания всех коммерчески и операционно целесообразных альтернатив".

