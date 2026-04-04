Как Россия зарабатывает на нефти?

Из-за оживления торговли Кремль отказался от существенного сокращения бюджетных расходов и даже может увеличить расходы на финансирование войны в Украине. Детали объяснили в Bloomberg.

Журналисты проанализировали новые данные минфина России. Согласно им, в марте производители уплатили около 6,18 миллиарда долларов налогов на нефть (на 48% меньше, чем в 2025 году).

Это обусловлено спецификой их начисления по ценам предыдущего месяца. Еще в феврале Urals в среднем стоила менее 45 долларов за баррель, что значительно ниже предусмотренного госбюджетом уровня в 59 долларов за баррель.

Покупатели российского сырья требовали значительных скидок из-за санкций, а дефицит бюджета страны-агрессора только рос.

Что изменилось после начала войны в Иране?

Однако уже в следующем месяце Кремль ожидает увеличения доходов от нефтегазового сектора, ведь цены значительно выросли. Например, предназначенная для Индии Urals торговалась уже по более 120 долларов за баррель, что превышало даже стоимость эталонной марки Brent.

Война на Ближнем Востоке остановила Ормузский пролив – ключевой маршрут для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива.

Так что теперь для покупателей из Азии российское сырье стало более привлекательным. Более того, стремясь стабилизировать мировой рынок США ослабили санкции, позволив некоторым странам его покупать, что только усилило спрос.

Благодаря резкому росту цен на нефть Москва больше не планирует существенно сокращать бюджетные расходы и даже может увеличить военные расходы, если война в Украине затянется,

– считают знакомые с этими планами лица.

Интересно, что Владимир Путин неоднократно призывал правительство и своих нефтепроизводителей придерживаться умеренного подхода к использованию средств, поскольку высокие цены на нефть могут быть временными.

Что известно об отмене санкций США?