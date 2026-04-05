Що відомо про купівлю нафти Індії з Ірану?

Про те, чому Індія відновила імпорт нафти з Ірану, йдеться в матеріалі CNN.

Дивіться також У Росії передумали економити завдяки нафті: фінансування війни можуть збільшити, – ЗМІ

Міністерство нафти й природного газу офіційно підтверджує закупівлю іранських ресурсів.

Зауважте! Протягом останніх 7 років Делі, за санкційними обмеженнями США, уникало торговельних домовленостей з Тегераном.

Відомо, що крім нафти, Індія купила 44 тисячі метричних тонн зрідженого нафтового газу. А імпортований вантаж уже розвантажують в індійському порту Мангулар.

Причиною таких заходів стала енергетична залежність Індії. Країна імпортує майже 85% газу. Після обмеження Ормузької протоки, стабільне постачання опинилося під загрозою.

Водночас за рішенням Трампа – тимчасовою ліцензією на продаж 140 мільйонів барелів нафти – Індія фактично отримала право на закупівлю іранських ресурсів.

Зверніть увагу! Рішення Вашингтону щодо ліцензії має зменшити світові ціни на нафту та врівноважити тиск на ринку.

Водночас відомо, що йдеться про нафту, яка вже перебувала в морі. Індія має дозвіл на купівлю саме такого ресурсу.

Що ще відомо про кризу на паливному ринку?

Як раніше повідомляли у FT через енергетичні виклики, що виникли після початку війни в Ірані, низка Азійських країн активно закуповє російську нафту. Можливим це стало після зняття санкцій США. У цьому рішенні Трамп теж вбачає перспективу стабілізації ринку.

За інформацією видання, минулого тижня на Філіппіни прибули 2 танкери з російською нафтою. Ця поставка перша від листопада 2021 року. Відомо, що компанія, яка керує єдиним нафтопереробним заводом у країні Petron Corp закупила в Росії 2,5 міяльона барелів сирої нафти. Як зазначають, у компанії експорт відбувся "як надзвичайний захід у відповідь на … перебої в ланцюгах постачання і лише після вичерпання всіх комерційно та операційно доцільних альтернатив".

Які наслідки війни на Близькому Сході?