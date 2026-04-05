Что известно о покупке нефти Индии из Ирана?
О том, почему Индия возобновила импорт нефти из Ирана, говорится в материале CNN.
Министерство нефти и природного газа официально подтверждает закупку иранских ресурсов.
Заметьте! В течение последних 7 лет Дели, за санкционными ограничениями США, избегало торговых договоренностей с Тегераном.
Известно, что кроме нефти, Индия купила 44 тысячи метрических тонн сжиженного нефтяного газа. А импортированный груз уже разгружают в индийском порту Мангулар.
Причиной таких мер стала энергетическая зависимость Индии. Страна импортирует почти 85% газа. После ограничения Ормузского пролива, стабильное снабжение оказалось под угрозой.
В то же время по решению Трампа – временной лицензии на продажу 140 миллионов баррелей нефти – Индия фактически получила право на закупку иранских ресурсов.
Обратите внимание! Решение Вашингтона по лицензии должно уменьшить мировые цены на нефть и уравновесить давление на рынке.
В то же время известно, что речь идет о нефти, которая уже находилась в море. Индия имеет разрешение на покупку именно такого ресурса.
Что еще известно о кризисе на топливном рынке?
Как ранее сообщали в FT из-за энергетических вызовов, возникших после начала войны в Иране, ряд Азиатских стран активно закупает российскую нефть. Возможным это стало после снятия санкций США. В этом решении Трамп тоже видит перспективу стабилизации рынка.
По информации издания, на прошлой неделе на Филиппины прибыли 2 танкера с российской нефтью. Эта поставка первая с ноября 2021 года. Известно, что компания, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране Petron Corp закупила в России 2,5 мияльона баррелей сырой нефти. Как отмечают, в компании экспорт состоялся "как чрезвычайная мера в ответ на ... перебои в цепях поставок и только после исчерпания всех коммерчески и операционно целесообразных альтернатив".
Какие последствия войны на Ближнем Востоке?
Несмотря на то, что ранее проход через Ормузский пролив был запрещен, как ответ Ирана на действия Израиля и США, некоторые страны договариваются о разрешениях транспортировки через этот путь.
В частности недавно Филиппины согласовали с Ираном соответствующее решение, что позволит укрепить энергетическую безопасность.
Известно, что французское судно также пересекло Ормузский пролив. Это первый контейнеровоз из Западной Европы, которому удалось пересечь путь после начала войны на Ближнем Востоке.