Почему Индия не отдает деньги России?

Суммы на счетах эквивалентны сотням миллиардов долларов, сообщает СВРУ.

Обратите внимание! Несмотря на обращение россиян, Индия не спешит предоставлять возможность им использовать эти средства.

Заметим, после начала полномасштабной войны в Украине, а также – введения санкций, расчеты между Россией и Индией осуществляются в рупиях. Для этого используются специальные счета в индийских финансовых учреждениях.

Интересно, что Резервный банк Индии видит свою выгоду в накоплении средств России. Сейчас рассматриваются способы использования миллиардов рупий, которые накопились на счетах российских экспортеров, сообщает Bloomberg.

Механизм вывода денег из Индии фактически отсутствует. Рупия является ограниченно конвертируемой валютой, поэтому существуют жесткие нормы по ее использованию, особенно для нерезидентов. Оплатить этими средствами возможно только импорт индийских товаров, местные налоги или инвестировать в индийские проекты,

– указывает украинская разведка.

Нужно понимать, что для покупки акций или облигаций за эти деньги, россиянам нужно получить разрешение от Резервного банка Индии. А там еще не принимали такое решение.

