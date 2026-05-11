Почему Япония покупает нефть из Центральной Азии?
В Японию поступит именно азербайджанская сырая нефть, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Это первый такой груз с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Япония также обратилась к США, кроме других источников, и импортировала сырую нефть из российского проекта Сахалин-2, который был освобожден от санкций,
– говорится в сообщении.
Заметим, Япония поддержала санкции против России еще в 2022 году. Именно тогда страна в значительной степени прекратила импорт российской нефти.
Как Япония преодолевает нефтяной кризис?
Япония высвободила свои запасы нефти, чтобы решить проблему дефицита, сообщает Reuters. Как известно:
- еще 16 марта она высвободила запасы достаточные примерно для 50 дней потребления;
- позже страна еще несколько раз высвободила запасы, чтобы уменьшить влияние кризиса.
По состоянию на 8 мая, Япония имела запасы нефти, которых хватает на 205 дней потребления, из которых 121 день находится в государственных запасах, еще 83 дня – в частных запасах, а один день остался в общих запасах со странами-производителями нефти,
– показывают данные METI.
Насколько зависима Япония от нефти с Ближнего Востока?
До начала войны на Ближнем Востоке, Япония импортировала почти 95% сырой нефти именно из этого региона. Из-за закрытия Ормузского пролива, эти поставки прекратились.
Нужно понимать, что японские НПЗ в значительной степени были разработаны именно для переработки сырой нефти из стран Персидского залива. Это долгосрочный проект, который реализовывался с целью удовлетворить растущий спрос на топливо в мире.
Сейчас признаков, что на Ближнем Востоке прекратится конфликт в ближайшее время, пока нет. В частности, Трамп отверг ответ Ирана на предложение США.