Почему Япония покупает нефть из Центральной Азии?

В Японию поступит именно азербайджанская сырая нефть, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Это первый такой груз с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Япония также обратилась к США, кроме других источников, и импортировала сырую нефть из российского проекта Сахалин-2, который был освобожден от санкций,

– говорится в сообщении.

Заметим, Япония поддержала санкции против России еще в 2022 году. Именно тогда страна в значительной степени прекратила импорт российской нефти.

Как Япония преодолевает нефтяной кризис?

Япония высвободила свои запасы нефти, чтобы решить проблему дефицита, сообщает Reuters. Как известно:

еще 16 марта она высвободила запасы достаточные примерно для 50 дней потребления;

позже страна еще несколько раз высвободила запасы, чтобы уменьшить влияние кризиса.

По состоянию на 8 мая, Япония имела запасы нефти, которых хватает на 205 дней потребления, из которых 121 день находится в государственных запасах, еще 83 дня – в частных запасах, а один день остался в общих запасах со странами-производителями нефти,

– показывают данные METI.

Насколько зависима Япония от нефти с Ближнего Востока?