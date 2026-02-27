Как Хорватия поможет заменить "Дружбу"?

Сейчас, как известно, Хорватия проводит переговоры не только со Словакией и Венгрией, но и – Европейской комиссией, сообщает Reuters.

Читайте также Все совсем не так, как говорит Орбан: действительно ли нет замены для "Дружбы"

Еще в среду Еврокомиссия сделала заявление, что Хорватия оценивает сможет ли она импортировать сейчас морскую российскую нефть для Словакии и Венгрии. Как указал Загреб, это должно происходить, в соответствии с действующими законами, сообщает Reuters.

Важно! Фактически, именно нефтепровод Adria является альтернативным маршрутом.

К тому же оператор трубопровода Janaf указал, что:

Груз нероссийской сырой нефти уже разгружается. Он должен поступить венгерскому MOL Group.

Ожидается, что еще 7 грузов прибудет до апреля.

Андрей Пленкович Премьер-министр Хорватии Хорватия здесь как сосед, партнер и друг, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик как Венгрии, так и Словакии.

Пленкович отмечает, что сейчас трубопровод Adria может транспортировать примерно 15 миллионов тонн нефти ежегодно. Для понимания, этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности Венгрии и Словакии.

Почему Словакия и Венгрия не могут получать стабильно нефть?