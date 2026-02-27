Как Хорватия поможет заменить "Дружбу"?

Сейчас, как известно, Хорватия проводит переговоры не только со Словакией и Венгрией, но и – Европейской комиссией, сообщает Reuters.

Читайте также Все совсем не так, как говорит Орбан: действительно ли нет замены для "Дружбы"

Еще в среду Еврокомиссия сделала заявление, что Хорватия оценивает сможет ли она импортировать сейчас морскую российскую нефть для Словакии и Венгрии. Как указал Загреб, это должно происходить, в соответствии с действующими законами, сообщает Reuters.

Важно! Фактически, именно нефтепровод Adria является альтернативным маршрутом.

К тому же оператор трубопровода Janaf указал, что:

  • Груз нероссийской сырой нефти уже разгружается. Он должен поступить венгерскому MOL Group.
  • Ожидается, что еще 7 грузов прибудет до апреля.

Андрей Пленкович

Премьер-министр Хорватии

Хорватия здесь как сосед, партнер и друг, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик как Венгрии, так и Словакии.

Пленкович отмечает, что сейчас трубопровод Adria может транспортировать примерно 15 миллионов тонн нефти ежегодно. Для понимания, этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности Венгрии и Словакии.

Почему Словакия и Венгрия не могут получать стабильно нефть?

  • Нефтепровод "Дружба" был остановлен еще в конце января. Это произошло в результате масштабных обстрелов Россией украинской территории.

  • Сейчас еще продолжается ремонт этого пути. Руководство Венгрии отмечает, что на самом деле неисправности можно было уже устранить. По мнению венгерского правительства, Киев не восстанавливает "Дружбу" по политическим мотивам.

  • В то же время Зеленский говорит, что на самом деле ремонт не проходит быстро из-за постоянных атак России на Украину. Ведь сверхважным является именно сохранение жизни рабочих. Еврокомиссия поддерживает Украину, но просит ускорить процесс восстановления "Дружбы".