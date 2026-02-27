Як Хорватія допоможе замінити "Дружбу"?

Зараз, як відомо, Хорватія проводить переговори не тільки зі Словаччиною та Угорщиною, а й – Європейською комісією, повідомляє Reuters.

Ще в середу Єврокомісія зробила заяву, що Хорватія оцінює чи зможе вона імпортувати зараз морську російську нафту для Словаччини та Угорщини. Як вказав Загреб, це має відбуватися, відповідно до чинних законів, повідомляє Reuters.

Важливо! Фактично, саме нафтопровід Adria є альтернативним маршрутом.

До того ж оператор трубопроводу Janaf вказав, що:

Вантаж неросійської сирої нафти уже розвантажується. Він має надійти угорському MOL Group.

Очікується, що ще 7 вантажів прибуде до квітня.

Андрей Пленкович Прем'єр-міністр Хорватії Хорватія тут як сусід, партнер і друг, щоб забезпечити енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економік як Угорщини, так і Словаччини.

Пленкович наголошує, що наразі трубопровід Adria може транспортувати приблизно 15 мільйонів тонн нафти щорічно. Для розуміння, цьго достатньо, аби задовільнити потреби Угорщини та Словаччини.

Чому Словаччина та Угорщина не можуть отримувати стабільно нафту?