Как может измениться рынок из-за ситуации на Ближнем Востоке?
Сейчас трейдеры считают, что всплеск цен на энергоносители, который состоялся на этой неделе, может подпитать инфляцию, сообщает Bloomberg.
Также вероятными последствиями являются:
- длительное укрепление доллара;
- ослабление облигаций и акций.
Важно! "Шок" для рынка возникает именно потому, что через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировой нефти. А сейчас этот путь заблокирован.
Заметим, что определенное ослабление на рынке ощущалось после информации, которая появилась в среду. Напомним, тогда Bloomberg сообщил об обращении Ирана к ЦРУ. Иранские чиновники вроде как предложили переговоры.
Реакция рынка с начала войны четко напоминает дни после нападения России на Украину. Цена на нефть марки Brent подскочила выше 82 долларов за баррель, а природный газ взлетел до самого высокого уровня с 2023 года. Мировой индекс акций снизился на 2%, причем южнокорейский Kospi потерпел наибольшее падение за всю историю наблюдений,
– указывает издание.
К чему может привести ситуация на Ближнем Востоке:
- нефть может достичь 100 долларов в течение месяца;
- доходность 10-летних облигаций США может вырасти до 4,25 – 4,60%;
- доллар может достигать новых максимумов, относительно евро, иены и так далее.
Определенные изменения заметны уже сейчас. С пятницы цена на европейский природный газ впечатляюще выросла. Она увеличилась на 85%.
Важно! Сейчас эксперты ожидают роста цен на газ с почти 55 евро до 100 евро за мегаватт-час, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться и дальше.
Конечно, не все бьют тревогу. Стратеги Deutsche Bank AG отмечают, что рост цен на нефть не идет ни в какое сравнение с некоторыми из крупнейших кризисов в истории, такими как 2022 год и война в Персидском заливе,
– сообщает издание.
К каким еще последствиям привела ситуация на Ближнем Востоке?
Подорожание стоимости нефти и газа, привело к падению евро. Эта валюта упала ниже 1,16 за доллар. Для понимания, это наименьший уровень, начиная с ноября. В то же время, по мнению аналитиков, значительного падения этой валюты не стоит ожидать в дальнейшем.
Несмотря на то, что ожидается дальнейшее снижение индекса S&P, оно не будет весомым. Аналитики не ждут устойчивого падения этого показателя. В частности, чтобы S&P снизился более чем на 15%, необходимо, чтобы рост цен на нефть достигал минимум 50 – 100% в течение нескольких месяцев. К тому же должны совпасть и другие факторы, такие как: макроэкономические убытки и жесткая политика Центробанков.