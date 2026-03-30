Москва готова поддержать друзей: кому Кремль отправил танкер "на помощь"
Сегодня Кремль сообщил, что на Кубу прибыл нефтяной танкер со 100 000 метрических тонн сырой нефти. Москва также указала на намерение продолжать поддерживать своих "друзей".
Москва уточнила, что сейчас Россия работает над тем, чтобы продолжать поставки на Кубу, сообщает Reuters.
Читайте также Brent рекордно дорожает: как изменилась стоимость нефти из-за войны на Ближнем Востоке
Заметим, еще в воскресенье Трамп выразил соболезнования кубинцам. Американский президент указал, что он меняет формат нефтяной блокады Кубы. Он не против, чтобы какая-то из стран – в том числе Россия – поставляла нефть на остров, сообщает Reuters.
По словам президента Мигеля Диаса-Канеля, Куба уже три месяца не получала нефтяной танкер, а энергетический кризис привел к отключению электроэнергии по всей стране, где проживает 10 миллионов человек. Представители здравоохранения говорят, что кризис увеличил риск смертности для онкобольных, особенно детей,
– указывает издание.
Важно! После коммунистической революции 1959 года Куба стала зависимой от СССР. Речь идет, в частности, о поставках нефти, мазута и дизеля для производства электроэнергии.
Интересный нюанс заключается в том, что Россия отмечает предварительное обсуждение поставок российской нефти на Кубу во время переговоров с США.
В той отчаянной ситуации, в которой сейчас оказались кубинцы, это, конечно, не может оставить нас равнодушными, поэтому мы будем продолжать над этим работать,
– говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Данные отслеживания судов LSEG показывают, что российский танкер вышел из российского порта Приморск в Балтийском море 8 марта. Сегодня судно прибыло к северному побережью Кубы.
Какова сейчас ситуация на Кубе?
На Кубе чрезвычайно сложная ситуация из-за нефтяной блокады США. Заметим, что на остров танкеры с нефтью не прибывали в течение последних 3 месяцев.
Венесуэльская нефть перестала поступать на Кубу после того, как американское правительство захватило венесуэльского лидера – Мадуро. Впоследствии Трамп угрожал ввести жесткие тарифы, если какая-то страна будет осуществлять поставки на кубинскую территорию. После этого, транспортировку прекратила Мексика.